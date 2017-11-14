0
13:01
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:07
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
08:46
Усы, лапы, хвост и кипа документов
20:53
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
20:06
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
15:11
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13:19
Дело — труба!
Еще новости
Общество

Изменения в положение о порядке предоставления служебного жилья внесут в Псковской области

В Псковской области внесут изменения в положение о порядке предоставления служебного жилья. Об этом сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева сегодня, 14 ноября, на заседании администрации Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Лариса Васильева пояснила, что поводом для появления вносимых поправок стало представление прокуратуры Псковской области об устранении нарушений законодательства при распоряжении имуществом, относящимся к государственной собственности региона. В частности, в представлении прокуратуры в качестве коррупциогенного фактора было названо отсутствие в документе оснований для отказа в предоставлении служебного жилья.

Проектом постановления конкретизированы сроки рассмотрения заявления о предоставлении служебного жилья, унифицирована форма принятия решения: оно оформляется приказом. Кроме того, изменены нормы предоставления служебных жилых помещений в части указания не только жилой, но и общей площади. Также предусмотрен вариант, когда с согласия заявителя ему может предоставляться служебное жилье меньшей площади.

По словам Ларисы Васильевой, предлагается отменить следующую норму: «Лица, замещающие государственные должности области  при предоставлении служебных жилых помещений имеют право на дополнительную жилую площадь в размере не менее 10, но не более 20 квадратных метров или в виде отдельной комнаты».

Таким образом, резюмировала она, принятие данного постановления позволит упорядочить решение вопросов, связанных с предоставлением служебного жилья в Псковской области.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников попросил Ларису Васильеву представить подробный отчет о том, как сейчас используется служебное жилье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2017
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 5
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
14 ноября 2017
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород» 1
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
13 ноября 2017
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
13 ноября 2017
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ 1
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13 ноября 2017
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект 4
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
13 ноября 2017
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН
13 ноября 2017
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН 1
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет

Идет загрузка...