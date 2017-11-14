Изменения в положение о порядке предоставления служебного жилья внесут в Псковской области

11:01, 14 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области внесут изменения в положение о порядке предоставления служебного жилья. Об этом сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева сегодня, 14 ноября, на заседании администрации Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Лариса Васильева пояснила, что поводом для появления вносимых поправок стало представление прокуратуры Псковской области об устранении нарушений законодательства при распоряжении имуществом, относящимся к государственной собственности региона. В частности, в представлении прокуратуры в качестве коррупциогенного фактора было названо отсутствие в документе оснований для отказа в предоставлении служебного жилья.

Проектом постановления конкретизированы сроки рассмотрения заявления о предоставлении служебного жилья, унифицирована форма принятия решения: оно оформляется приказом. Кроме того, изменены нормы предоставления служебных жилых помещений в части указания не только жилой, но и общей площади. Также предусмотрен вариант, когда с согласия заявителя ему может предоставляться служебное жилье меньшей площади.

По словам Ларисы Васильевой, предлагается отменить следующую норму: «Лица, замещающие государственные должности области при предоставлении служебных жилых помещений имеют право на дополнительную жилую площадь в размере не менее 10, но не более 20 квадратных метров или в виде отдельной комнаты».

Таким образом, резюмировала она, принятие данного постановления позволит упорядочить решение вопросов, связанных с предоставлением служебного жилья в Псковской области.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников попросил Ларису Васильеву представить подробный отчет о том, как сейчас используется служебное жилье.