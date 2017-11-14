Право на добычу материалов для ремонта дорог в Псковской области можно будет получать без аукциона

10:58, 14 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области внесут изменения в Положение о порядке предоставления права пользования участками недр местного значения на территории региона. Проект соответствующего постановления администрации региона разработал Государственный комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, которое проходит сегодня, 14 ноября.

Председатель госкомитета по природопользованию Юрий Мусатов пояснил, что данный документ подготовлен в целях приведения областных правовых актов в соответствие с федеральным законом в части упрощения порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Проектом постановления предусмотрено безаукционное предоставление права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, для юридических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

По словам Юрия Мусатова, положительное заключение прокуратуры области на указанный проект уже получено.