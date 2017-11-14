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Общество

100 тысяч получат псковские сето из областного бюджета в порядке возмещения затрат на возделывание сельхозкультур

100 тысяч получат псковские сето из областного бюджета в порядке возмещения затрат на возделывание сельскохозкультур, доложил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов сегодня, 14 ноября, в ходе заседания администрации Псковской области.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Николай Романов пояснил, что соответствующий проект постановления администрации области разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 мая 2017 года «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»».

Условием предоставления субсидий являются возделывание членами общественного объединения сето сельскохозяйственных культур. На выплату субсидий в 2017 году предусмотрены 100 тысяч рублей.

Николай Романов сообщил, что в 2016 году субсидии предоставлялись Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето».  Посевная площадь  по возделыванию сельскохозяйственных культур составила 87 га. Были выплачены субсидии из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей.

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