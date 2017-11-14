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Общество

Псковичам облегчат получение соцподдержки и регионального маткапитала

В порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,  проживающих в Псковской области и положение о порядке предоставления  регионального маткапитала внесли поправки. Об этом с заседания администрации Псковской области, которое проходит сегодня, 14 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик по вопросу, руководитель регионального управления соцзащиты Армен Мнацаканян, напомнил, что соответствующий проект постановления администрации области был разработан с целью приведения правовых актов региона с федеральным законодательством. Он проинформировал, что в настоявшее время право на меры соцподдержки имеют порядка 70 тысяч жителей Псковской области, на региональный маткапитал могут претендовать около тысячи семей.

 Проектом вносятся изменения в постановление администрации Псковской области от 04.04.2005 № 133 «О реализации Закона области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и в постановление администрации Псковской области от 16.08.2011 № 316 «Об утверждении Положения о порядке предоставления регионального материнского капитала».

Теперь от граждан запрещается требовать предоставление справок о составе семьи граждан и иных документов, содержащих сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях между данными лицами и заявителем. Эта информация  запрашивается органами власти самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Также в порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда запрашивается информация о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя.

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