Бюджет ФОМС Псковской области в 2018 году превысит 7 миллиардов

10:49, 14 ноября 2017, ПАИ

Размер бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Псковской области по доходам и расходам определён на 2018 год в сумме 7 млрд 40 млн 530,9 тыс. рублей, а на плановый период 2019 и 2020 годов - 7 млрд 299 млн 219,4 тыс. рублей и 7 млрд 591 млн 190,1 тыс. рублей, соответственно. Об этом сообщила директор регионального ФОМС Валентина Альбова сегодня, 14 ноября, на заседании администрации Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации. Дефицит бюджета фонда в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов, по ее словам, не планируется.

Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования ФОМС региона в 2018 году получит 6 млрд 905 млн 530,9 тыс. рублей, или на 1 млрд 181 млн 986,6 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. В 2019 году субвенция составит 7 млрд 158 млн 819,4 тыс. рублей, в 2020 году - 7 млрд 445 млн 190,1 тыс. рублей.

По словам Валентины Альбовой, размер субвенции рассчитан исходя из численности застрахованного по обязательному медицинскому страхованию населения Псковской области на 1 апреля 2017 года: 638 тыс. 650 человек. Подушевой норматив в 2017 году составляет 8 тыс. 896 рублей, в 2018 году его размер запланирован на уровне 10 тыс. 812,7 рублей, в 2019 году – 11 тыс. 209,3 рублей, в 2020 году – 11 тыс. 657,7 рублей.

Норматив расходов на ведение дела страховыми медицинскими организациями определен в бюджете в размере 1,0% для всех страховых организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Псковской области, от суммы средств, направляемых в страховую медицинскую организацию по подушевым нормативам на очередной финансовый год и по годам планового периода.

Валентина Альбова добавила, что на следующий год запланировано профинансировать 400 процедур экстракорпорального оплодотворения против 200 на текущий год.