Реструктуризацию по региональным кредитам, выданным муниципалитетам, продлят в Псковской области

10:44, 14 ноября 2017, ПАИ

Реструктуризацию обязательств по бюджетным кредитам, выданным из региональной казны муниципалитетам Псковской области, предполагается продлить до 2020 года. Об этом сообщила вице-губернатор – начальник финансового управления региона Татьяна Баринова сегодня, 14 ноября, на заседании администрации Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В 2017 и 2018 годах погашение консолидированного основного обязательства не предполагается. В 2019 и 2020 годах оно будет гаситься на 10%. При этом муниципальные образования вправе в 2017-2020 годах погасить консолидированное основное обязательство в большем размере, чем установлено администрацией региона.

Татьяна Баринова сообщила, что в связи с принятием указанных поправок разработан проект постановления администрации области «О внесении изменений в Положение о порядке проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам». Необходимость принятия данного постановления связана с невыполнением плана поступлений налоговых и неналоговых доходов муниципальных районов в текущем году. В региональную администрацию уже поступили обращения глав муниципалитетов с просьбами о продлении сроков реструктуризации бюджетных кредитов.