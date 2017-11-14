Дефицит бюджета Псковской области на 2018 год запланирован в размере 2,1%

10:39, 14 ноября 2017, ПАИ

Дефицит бюджета Псковской области в 2018 году составит 365,5 млн рублей или 2,1% общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В 2019 и 2020 годах ожидается профицит в сумме 242,1 млн рублей и 509,8 млн рублей соответственно. Об этом сообщила вице-губернатор – начальник финансового управления региона Татьяна Баринова, сегодня, 14 ноября, на заседании администрации Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Государственный долг на 1 января 2019 года составит 16 млрд 328,2 млн рублей, на 1 января 2020 года – 16 млрд 73,3 млн рублей, на 1 января 2021 года – 15 млрд 563,4 млн рублей. Татьяна Баринова отметила, что до 1 декабря Министерство финансов РФ должно прислать предложения по реструктуризации госдолга Псковской области.

Она подчеркнула, что проектом областного бюджета предусмотрено сокращение государственного долга по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в 2018 и 2019 годах по 5% и в 2020 году на 10% в соответствии с программой реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета. Пол прогнозам, к 2020 году госдолг региона составит 86,3% от собственных доходов.

Кроме того, начальник финуправления проинформировала, что в 2018 году в областном бюджете уменьшатся расходы на здравоохранение, так как закончится финансирование строительства перинатального центра, на образование, поскольку сдана новая школа в Пскове, уменьшение будет и по статье «культура» в связи с окончанием работ в театре Великих Лук.

Что касается текущего года, то, по словам Татьяны Бариновой, регион рассчитывает получить субсидии в 927 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, более 300 млн рублей – на строительство Северного обхода Пскова, 450 млн рублей – на путепровод в Великих Луках. 92 млн рублей – на ремонт Псковской областной библиотеки, 750 миллионов - на выполнение «майских указов» президента. «Эти заявки переданы в Минфин, ждем ответа», - сказала начальник финуправления.