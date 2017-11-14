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Экономика

Доходы консолидированного бюджета Псковской области на 2018 год запланированы в размере 28,5 млрд

Доходы консолидированного бюджета Псковской области в 2018 году составят 28 млрд 490,5 млн рублей, в 2019 году – 28 млрд 486,2 млн рублей, в 2020 году – 28 млрд 973,4 млн рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на следующий год запланированы в объёме 21 млрд 590,4 млн рублей, на 2019 год – 22 млрд 90,4 млн рублей, на 2020-й  – 22 млрд 619,9 млн рублей. Об этом сегодня, 14 ноября, на заседании администрации Псковской области сообщила вице-губернатор – начальник финансового управления региона Татьяна Баринова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Доходы областного бюджета в 2018 году составят 24 млрд 50,6 млн рублей, в 2019 году – 23 млрд 947,8 млн рублей, в 2020 году – 24 млрд 382,1 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году  планируются в размере 17 млрд 150,5 млн рублей, в 2019 году – 17 млрд 552 млн рублей, в 2020 году – 18 млрд 28,6 млн рублей.

Татьяна Баринова отметила, что формирование бюджета происходит в сложной экономической ситуации, поэтому рост доходов предусмотрен всего на 1,8%.

По её словам, безвозмездные поступления в 2018 году составят 6 млрд 900,1 млн рублей, в 2019 году – 6 млрд 395,8 млн рублей, в 2020 году – 6 млрд 353,5 млн рублей.

Татьяна Баринова отметила, что безвозмездные поступления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учтены в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Однако первоначально федеральным законом распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, остальные трансферты будут распределены в 2018 году. Ожидается, что поступления средств федерального бюджета в 2018 году увеличатся на 2 млрд 135 млн рублей. «До конца года безвозмездные поступления всегда растут», - подчеркнула Татьяна Баринова. Она добавила, что на данный момент безвозмездные поступления предполагаются в объёме 9,035 миллиарда рублей. «Но и это не итог», - сказала начальник финнуправления.

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году составят 28 млрд 856 млн рублей, в 2019 году – 28 млрд 244,1 млн рублей, в 2020 году – 28 млрд 463,6 млн рублей.

Расходы областного бюджета в 2018 году планируются в объёме 24 млрд 416,1 млн рублей, в 2019 году – 23 млрд 705,7 млн рублей, в 2020 году – 23 млрд 872,3 млн рублей.

По словам начальник финансового управления области, проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформирован в программной структуре расходов на основе утвержденных администрацией области 18 государственных программ. Объем расходов областного бюджета в рамках государственных программ в 2018 году составит 23 млрд 7,7 млн рублей, или 94,2% от общего объема расходов областного бюджета.

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