Студенты Псковского политехнического колледжа получили стипендию после вмешательства прокурора
Студентам Псковского политехнического колледжа выплатили стипендию после вмешательства прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что 812 студентов не получили стипендию на сумму более 900 тыс. рублей. В этой связи прокуратура города внесла в адрес руководителя образовательного учреждения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, задолженность по выплате стипендии погашена. Виновные должностные лица ГБПОУ «Псковский политехнический колледж» привлечены к дисциплинарной ответственности.