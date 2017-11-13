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Общество

Студенты Псковского политехнического колледжа получили стипендию после вмешательства прокурора

Студентам Псковского политехнического колледжа выплатили стипендию после вмешательства прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 812 студентов не получили стипендию на сумму более 900 тыс. рублей. В этой связи прокуратура города внесла в адрес руководителя образовательного учреждения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, задолженность по выплате стипендии погашена. Виновные должностные лица ГБПОУ «Псковский политехнический колледж» привлечены к дисциплинарной ответственности.    

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