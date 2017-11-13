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Общество

Пособие по потере кормильца предлагается выплачивать тем, кто не добился алиментов

Государственная Дума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплату пособия по потере кормильца тем, кто не смог добиться алиментов. Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве» намерен 14 ноября рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Член комитета Зариф Байгускаров («Единая Россия») пояснил, что нововведение касается ситуации, когда приставы не смогли найти плательщика по алиментам в течение года, после чего он признается отсутствующим. Решение об этом будет принимать суд.

Эксперты полагают, что такая инициатива защитит интересы детей, один из родителей которых уклоняется от выплаты алиментов. «Проект обязывает приставов письменно уведомлять получателя алиментов о невозможности установить местонахождение должника через год безрезультатных поисков. Этого не было ранее, и органы розыска не обязаны были уведомлять заявителей о ходе розыскных и исполнительных мероприятий», — пояснил юрист Александр Хуруджи.

Кроме того, людям больше не нужно будет обращаться в полицию за розыском должника, чтобы через суд реализовать свое право на пенсию по потере кормильца.

Проще станет и доказать факт безвестного отсутствия плательщика алиментов: ранее у судов не было достаточных оснований для вынесения такого решения из-за того, что уполномоченные на розыск органы не выдавали взыскателю каких-либо документов.

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