За невыполнение требований прокурора оштрафован глава Куньинского района

09:17, 14 ноября 2017, ПАИ

Глава Куньинского района привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорный орган провел проверку соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности администрации района. Заместитель прокурора внёс в адрес главы муниципалитета представление с требованием устранения нарушений, однако, должностные лица администрации не рассмотрели его в установленный законом срок.

В этой связи в отношении главы Куньинского района было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). Должностное лицо подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа.