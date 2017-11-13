Михаил Ведерников обсудил вопросы развития гражданского общества с главой псковской Общественной палаты

10:11, 14 ноября 2017, ПАИ

13 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем Общественной платы Псковской области Валерием Павловым. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с деятельностью палаты, социально-экономическим развитием региона и развитием институтов гражданского общества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Валерий Павлов рассказал, что срок окончания полномочий нынешнего состава совещательного органа истекает 18 мая следующего года, поэтому процедура формирования нового состава будет запущена в феврале.

Главной задачей Общественной палаты региона на сегодняшний день Валерий Павлов назвал «перезагрузку» Общественных советов при ведомствах и муниципальных образованиях региона. На данный момент в Псковской области сформировано более 20 органов общественного и экспертного контроля в сферах культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, туризма и других, отметил он.

Также члены Общественной палаты уделяют большое внимание развитию некоммерческого сектора, межнациональных отношений, занимаются вопросами противодействия коррупции, экологии.

В свою очередь Михаил Ведерников подчеркнул, что Общественная палата играет важную роль не только в выстраивании взаимодействия между органами исполнительной власти региона и гражданами, но и в решении многих социальных проблем. «Вы серьезная подмога и власти, и обществу в решении вопросов, направленных на повышение качества жизни наших граждан. С вашим мнением считаются, и я рассчитываю, что градус активности членов Общественной палаты региона будет только нарастать, и мы продолжим выстраивать с вами тесное конструктивное взаимодействие на благо нашего региона и его жителей», — сказал врио губернатора.