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Общество

До 4% снизилась инфляция в регионах России

В 82 регионах России инфляция упала до 4%. В списке лидирует Ненецкий автономный округ – 1,2%. Далее в рейтинге идут Пензенская, Новосибирская и Омская области, а также Чувашия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Инфляция выше 4% зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Саха — Якутия и Калужской области, что связано с логистикой и относительно высоким уровнем доходов населения в этих регионах.

«Во всех указанных регионах наблюдается тренд на снижение годовой инфляции», — заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом эксперты считают, что главный фактор снижения инфляции — рост курса рубля исчерпал себя и с ноября стоит ожидать роста цен на товары и услуги.

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