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Общество

Количество свадеб увеличилось в России

Впервые с начала 2014 года в России выросло количество свадеб. При этом в июле было заключено рекордное число браков за пять лет. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным Росстата, с января по сентябрь этого года в стране образовались 826 тыс. новых семей, что на 6% больше, чем в прошлом году. В июле поженились 150 тыс. пар, что стало максимальным показателем для этого месяца с 2012 года.

«Свадебный бум в июле также связан с красивой датой — 07.07. Еще и в году — семерка. В Подмосковье в этот день сочетались браком 250 пар. Такой красивой даты многие ждут и год, и два», — отметила начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

При этом социологи заявляют, что рост числа свадеб в России не вписывается в общую тенденцию и вскоре из-за демографической ситуации показатель будет снижаться.

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