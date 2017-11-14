Количество свадеб увеличилось в России

12:01, 14 ноября 2017, ПАИ

Впервые с начала 2014 года в России выросло количество свадеб. При этом в июле было заключено рекордное число браков за пять лет. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным Росстата, с января по сентябрь этого года в стране образовались 826 тыс. новых семей, что на 6% больше, чем в прошлом году. В июле поженились 150 тыс. пар, что стало максимальным показателем для этого месяца с 2012 года.

«Свадебный бум в июле также связан с красивой датой — 07.07. Еще и в году — семерка. В Подмосковье в этот день сочетались браком 250 пар. Такой красивой даты многие ждут и год, и два», — отметила начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

При этом социологи заявляют, что рост числа свадеб в России не вписывается в общую тенденцию и вскоре из-за демографической ситуации показатель будет снижаться.