3 пешехода попали в ДТП на псковских дорогах 13 ноября

11:38, 14 ноября 2017, ПАИ

13 ноября в Псковской области три пешехода попали под колёса автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в 5:50 в Псковском районе на 291-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель в деревне Череха 45-летний водитель Hyundai Sonata сбил 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход доставлена в Псковскую областную клиническую больницу.

В 18:50 в Великих Луках у дома № 127а по проспекту Гагарина 33-летний водитель Volkswagen Jetta при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 19-летнюю девушку. Она получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 18:10 в Великих Луках у дома № 5/1 по проспекту Ленина 49-летняя автомобилистка на Renault Sandero аналогичным образом сбила 76-летнюю пенсионерку. Пешехода поместили в больницу.

Кроме того, в 10:30 в Опочецком районе на 412-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель на перекрестке неравнозначных дорог 73-летний водитель ВАЗ-2121, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении LADA XRAY под управлением 26-летней девушки и столкнулся с ним. В результате ДТП водители серьёзно не пострадали.

Других аварий и угонов за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения.