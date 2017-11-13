100 тысяч рублей снял мошенник с карты пожилого великолучанина

10:09, 14 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках мошенник снял с карты пенсионера 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 13 ноября в Великих Луках на мобильный телефон 68-летнему горожанину позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником одной из телекоммуникационных компаний. Он сообщил, что великолучанину, якобы, полагается крупная компенсация за предоставленные услуги связи. Под этим предлогом незнакомец выяснил у пожилого человека реквизиты его банковской карты и снял с нее 100 тысяч рублей.

Потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.