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Общество

100 тысяч рублей снял мошенник с карты пожилого великолучанина

В Великих Луках мошенник снял с карты пенсионера 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 13 ноября в Великих Луках на мобильный телефон 68-летнему горожанину позвонил неизвестный гражданин  и представился сотрудником одной из телекоммуникационных компаний. Он сообщил, что великолучанину, якобы, полагается крупная компенсация за предоставленные услуги связи. Под этим предлогом незнакомец выяснил у пожилого человека  реквизиты его банковской  карты и снял с нее 100 тысяч рублей.

Потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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