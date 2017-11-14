Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова

09:57, 14 ноября 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков намерен принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, близкий к городской администрации.

Сам же Александр Братчиков в беседе с корреспондентом ПАИ заявил: «На данном этапе эта информация не соответствует действительности».

Напомним, в настоящее время проходит повторный конкурс на замещение вакантной должности. Первый был признан несостоявшимся в связи с тем, что четверо из пяти претендентов отозвали свои заявления.

Приём документов на участие в новом конкурсе продлится до 18:00 16 ноября. 23 ноября комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представлены Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

В настоящее время документы на участие в конкурсе подали шесть человек: председатель псковского отделения Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Виктор Яшин, директор ООО «МастерТур» Андрей Горюнов, генеральный директор строительной компании «Версаль & К» Иван Мешков, индивидуальный предприниматель Вадим Петрухин, сотрудник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко и Андрей Яковлев, последнее место работы которого - директор по строительству в компании города Долгопрудного.