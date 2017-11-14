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Культура

Новый директор областной филармонии станет гостем ПАИ-live в 15:00

Сегодня, 14 ноября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Руководить главным концертным залом региона Елизавету Барышникову пригласил глава театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. Барышникова некоторое время работала в псковском драматическом театре заместителем художественного руководителя. Потом была на дипломатической службе. 13 ноября представлена коллективу областной филармонии в качестве директора.

Сегодня «из первых рук» читатели ПАИ узнают, что изменится в работе знакового для Пскова учреждения культуры, чем займётся новый руководитель в первую очередь.

Свои вопросы директору филармонии можно оставить на странице проекта.

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