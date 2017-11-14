Долги по алиментам пришлось выплатить жителю Порхова, чтобы работать дальнобойщиком

11:42, 14 ноября 2017, ПАИ

Житель Порхова выплатил задолженность по алиментам в размере 107 тысяч рублей, чтобы не лишиться водительского удостоверения и права на выезд из страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением Кольского районного суда отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере четверти от всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, начиная с 2011 года. Исполнительное производство в отделе судебных приставов Порховского района было возбуждено в 2013 году. Однако, решение суда в полной мере порхович не выполнял. Его трудоустройства были временные, в период с сентября 2016 по октябрь 2017 года он нигде не работал, а также не проживал по месту регистрации. Алименты своему ребёнку он оплачивал по 2-2,5 тыс. рублей ежемесячно, считая, что на его содержание этого достаточно.

10 ноября должник явился на личный приём в отдел судебных приставов Порховского района, где ему было вынесено постановление о расчете задолженности по алиментам, которая составила 107 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что не имеет возможности оплатить задолженность в полном объеме. В свою очередь, судебный пристав-исполнитель предупредил его о временном ограничении по специальному праву и на выезд из Российской Федерации. «Данных мер должник испугался, так как работать устроился на грузовой машине, и ездить необходимо за пределы Российской Федерации. По поводу оплаты задолженности гражданин сказал, что ему необходимо подумать, как выйти из данной ситуации, расставаться с такой суммой денег сразу ему не хотелось», - рассказали в УФССП.

Спустя несколько часов порхович предоставил квитанцию об оплате задолженности в полном объеме. С 1 ноября он трудоустроен, предоставил приставам справку с места работы, периодические платежи будут удерживаться с заработной платы.