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Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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Общество

Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

12 ноября в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоялся конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» – регионального этапа «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

В рамках мероприятия, девушки презентовали несколько модных коллекций, в частности, новый проект лаборатории стиля Glance! Serginnetti - отдел, открывшийся в ТРК «Акваполис». Участницы конкурса представили коллекцию «Рождество-2018».

  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» состоялся в «Акваполисе»
    Фото: Даниил Леонтьев

«Коллекция «Рождество 2018» словно роскошное ожерелье из драгоценных камней в обрамлении золота и серебра. Богатые глубокие рубиновые, сапфировые, красные, изумрудные и малахитовые оттенки, воплощенные в тканях с интересными фактурами», - отметил Николай Королев.

Кроме того, зрители увидели новую коллекцию «платьев для счастья» Olga Grinyuk и меховые изделия ручной работы от мастера Светланы Шумейко. Конкурсантки также исполнили танго, танцевальные номера в разных стилях, читали стихи собственного написания, готовили блюда и продемонстрировали химические опыты и создавали прически.

Победительницей конкурса талантов, по мнению зрителей, стала Екатерина Драк, получившая максимальное количество голосов.

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  • Сюжет
  • «Мисс Псков 2017»
Свои таланты продемонстрируют участницы «Мисс Псков» 12 ноября Новый выпуск альманаха «Мисс Псков 2017» выйдет сегодня на РЕН-ТВ Экскурсию по центру науки провели участницы «Мисс Псков» для учеников Яммской школы-интерната Поездку в санаторий выиграла одна из участниц «Мисс Псков – 2017» Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово» На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017» Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября В «комсомольской» фотосессии приняли участие претендентки на титул «Мисс Псков 2017» Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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