Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

13:01, 14 ноября 2017, ПАИ

12 ноября в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоялся конкурс талантов участниц «Мисс Псков 2017» – регионального этапа «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

В рамках мероприятия, девушки презентовали несколько модных коллекций, в частности, новый проект лаборатории стиля Glance! Serginnetti - отдел, открывшийся в ТРК «Акваполис». Участницы конкурса представили коллекцию «Рождество-2018».



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев









































































































































































































































«Коллекция «Рождество 2018» словно роскошное ожерелье из драгоценных камней в обрамлении золота и серебра. Богатые глубокие рубиновые, сапфировые, красные, изумрудные и малахитовые оттенки, воплощенные в тканях с интересными фактурами», - отметил Николай Королев.

Кроме того, зрители увидели новую коллекцию «платьев для счастья» Olga Grinyuk и меховые изделия ручной работы от мастера Светланы Шумейко. Конкурсантки также исполнили танго, танцевальные номера в разных стилях, читали стихи собственного написания, готовили блюда и продемонстрировали химические опыты и создавали прически.

Победительницей конкурса талантов, по мнению зрителей, стала Екатерина Драк, получившая максимальное количество голосов.