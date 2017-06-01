Начался ПАИ-live с Елизаветой Барышниковой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

15:02, 14 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 14 ноября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Руководить главным концертным залом региона Елизавету Барышникову пригласил глава театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. Барышникова некоторое время работала в псковском драматическом театре заместителем художественного руководителя, потом была на дипломатической службе. 13 ноября представлена коллективу областной филармонии в качестве директора.

Что изменится в работе знакового для Пскова учреждения культуры, что сделает новый руководитель в первую очередь — расскажет Елизавета Барышникова в эксклюзивном интервью ПАИ-live.

Свои вопросы директору филармонии можно оставить на странице проекта.