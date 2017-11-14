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Общество

Михаил Ведерников призвал чиновников отвечать на вопросы псковичей без иронии и насмешек

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал чиновников отвечать на вопросы псковичей на сайте ведерников.рф без иронии и насмешек. Об этом он заявил на заседании администрации региона 14 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу обратить внимание заместителей и председателей комитетов, что заработал сайт губернатора. Заведите в каждом подразделении сотрудника, который будет его мониторить. Надо давать ответы оперативно и по существу. Без иронии и насмешек. Это официальные ответы», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что сайт губернатора Псковской области возобновил работу после обновления 10 ноября. Электронный ресурс предназначен для получения органами государственной власти Псковской области обратной связи от жителей региона. Здесь будут приниматься все обращения зарегистрированных пользователей. При их публикации можно будет указывать месторасположение объектов, о которых идет речь, на карте Псковской области. Ответственные лица будут рассматривать каждое обращение и давать ответы.

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