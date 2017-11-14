В Пскове состоялась региональная конференция ОНФ

18:16, 14 ноября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта провели в Пскове региональную конференцию ОНФ. Участниками мероприятия стали около 100 человек, включая первого заместителя губернатора Псковской области, главу города Пскова, руководителей комитетов администрации региона, руководителей территориальных управлений федеральных ведомств, регионального уполномоченного по правам человека, представителей Псковского областного совета профсоюзов, органов местного самоуправления, общественных организаций, СМИ. Представители Народного фронта подвели предварительные итоги своей деятельности на территории региона и наметили планы дальнейшей работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В 2017 году в Псковской области, как и во всех субъектах РФ, началась реализация приоритетных проектов Народного фронта: «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям», «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», начал работу Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Кроме того, активисты ОНФ занимались вопросами экологии, безопасности дорожного движения, гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, контролировали качество ремонта дорог, благоустройство дворов. Особое внимание было уделено проблемам социализации инвалидов, повышению качества работы медицинских учреждений, образовательных учреждений.

«За девять месяцев на карте свалок в регионе зафиксировано 160 объектов, 78 несанкционированных свалок ликвидировано во многом благодаря активному взаимодействию общества и власти. Через сайт «Карта убитых дорог» оставлено 266 заявок о ремонте, отремонтировано 70 участков дорог. Мы также инициировали и реализуем региональный патриотический проект «Мы – память» по благоустройству воинских захоронений и цикл досуговых акций «Рисовать – легко» для детей», – рассказал сопредседатель псковского штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Представители регионального отделения Народного фронта в ходе мероприятия неоднократно подчеркивали важность работы с подрастающим поколением, необходимость дальнейшего привлечения к работе молодежи. «Активная молодежь уже сейчас готова принимать решения и брать на себя ответственность. Молодые активисты ОНФ уже зарекомендовали себя, активно участвуя в проводимых нами мероприятиях, а также в реализации проекта Народного фронта «Равные возможности – детям», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Царев.

Активисты регионального отделения ОНФ провели ряд мониторингов, затрагивающих широкий спектр жизни населения Псковской области. В их числе состояние теплосетей, «новое аварийное» жилье, доступная среда, доступность оказания поликлинической помощи, муниципальные программы благоустройства городской среды, состояние детских оздоровительных лагерей, доступность дополнительного образования, состояние мемориалов «Вечный огонь» и другие. «Для решения выявляемых в ходе мониторингов недостатков, а также обозначенных в ходе выездных встреч с населением проблем и по результатам проведенных рейдов используются возможности дискуссионных площадок ОНФ. В текущем году активисты ОНФ организовали и провели 21 экспертное заседание и круглый стол. В центре внимания общественников находится и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Главная задача активистов ОНФ – способствовать учету чиновниками мнений граждан при реализации этого проекта», – отметил член регионального штаба ОНФ Григорий Турчин.

Выступающие также подчеркнули значимость общественно-контрольной функции ОНФ и деятельность по реализации важных для города и области проектов. По оценке первого заместителя губернатора Псковской области, авторитет ОНФ в регионе высок, с его помощью выявляются актуальные темы, требующие оперативного реагирования.

В рамках региональной конференции ОНФ активисты Народного фронта озвучили общественные инициативы, направленные на решение актуальных проблем и затрагивающие различные сферы жизни граждан. Перечень общественных предложений после доработки будет направлен губернатору Псковской области.