Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 15 ноября

18:25, 14 ноября 2017, ПАИ

15 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -4 до +1 градуса, днем – от 0 до +5.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.