Из-за безалаберности прораба во время ремонта моста имени 50-летия Октября в Пскове серьёзно пострадал рабочий

10:53, 14 ноября 2017, ПАИ

Из-за безалаберности прораба во время ремонта моста имени 50-летия Октября в Пскове серьёзно пострадал рабочий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, собранные доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении производителя работ (прораба) общества с ограниченной ответственностью «СтройПартнер».

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 8 августа 2016 года осужденный, являясь лицом, ответственным за обеспечение техники безопасности и охраны труда при выполнении строительно-монтажных работ с повышенной опасностью на объекте «Ремонт моста имени 50-летия Октября через реку Великая в г. Пскове», поручил бригаде рабочих демонтировать карнизные блоки, после чего вместо организации рабочего процесса временно ушел с места производства работ. Около 11 часов 40 минут по причине несогласованности работ один из рабочих произвел срез балки с недемонтированным карнизным блоком, в результате произошло падение железобетонной конструкции с находящимся на ней другим рабочим. Упав на землю с высоты более 8 метров, пострадавший получил множественные переломы костей лицевого скелета, туловища, конечностей, повлекшие тяжкий вред здоровью.

На стадии следствия прораб выплатил материальную компенсацию причиненного пострадавшему рабочему вреда. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.