Открыт прием заявок на участие в псковском фестивале «Чудо Рождества»

12:22, 14 ноября 2017, ПАИ

Молодежный центр Пскова объявляет прием заявок на конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества среди молодежи города «Чудо Рождества». Как сообщили в пресс-службе центра, 23 декабря откроется выставка работ по итогам конкурса, о месте проведения организаторы сообщат позже. С положением Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Молодежного центра.

Фестиваль завершится в январе 2018 года гала-концертом, где состоится награждение победителей в конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

Организатором Фестиваля выступает МБУ «Псковский городской молодежный центр» при поддержке Управления культуры и Управления образования администрации Пскова, АНО «Национальный культурно-исторический центр имени М. А. Волошина» и Псковского регионального отделения Союза художников России.

Заявки принимаются в Молодежном центре (Максима Горького, 15) до 15 декабря. Дополнительная информация по телефонам: 563707, 89113511501.