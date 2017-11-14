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Общество

Открыт прием заявок на участие в псковском фестивале «Чудо Рождества»

Молодежный центр Пскова объявляет прием заявок на конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества среди молодежи города «Чудо Рождества». Как сообщили в пресс-службе центра, 23 декабря откроется выставка работ по итогам конкурса, о месте проведения организаторы сообщат позже. С положением Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Молодежного центра.

Фестиваль завершится в январе 2018 года гала-концертом, где состоится награждение победителей в конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

Организатором Фестиваля выступает МБУ «Псковский городской молодежный центр» при поддержке Управления культуры и Управления образования администрации Пскова, АНО «Национальный культурно-исторический центр имени М. А. Волошина» и Псковского регионального отделения Союза художников России.

Заявки принимаются в Молодежном центре (Максима Горького, 15) до 15 декабря. Дополнительная информация по телефонам: 563707, 89113511501.

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