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Общество

Произошли изменения в расписании псковских автобусных маршрутов №213 и №214

Произошли изменения в расписании псковских автобусных маршрутов №213 и №214 . Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 20 ноября по пятницам во время учебного года отменяются рейсы автобусного маршрута № 213 отправлением от Гверздони в 16:18 и прибытием в Псков в 17:40. Отменяются рейсы маршрута № 213 отправлением из Пскова в 19:20 и прибытием в Гверздонь в 20:42. Также отменяется рейс маршрута № 214 отправлением из Гверздони в 16:25 и прибытием в Псков в 17:31. Взамен вводится рейс маршрута № 213 отправлением из Гверздони в 16:25 и прибытием в Псков в 18:00.

По вторникам в учебный период вводится укороченный рейс маршрута № 214 «Серёдка - Псков (площадь Ленина)» отправлением из Серёдки в 9:00 и отправлением из Пскова от площади Ленина в 13:00.

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