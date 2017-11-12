126 каратистов поборолись за право представлять Псковскую область на соревнованиях в Череповце

12:37, 14 ноября 2017, ПАИ

126 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников приняли участие в Первенстве и Чемпионате Псковской области по каратэ WKF, которые состоялись 11 ноября в комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации каратэ Псковской области.

В рамках состязаний спортсмены соревновались в разделах индивидуальное ката (формальный комплекс), индивидуальное кумите (поединки) и ката-группа.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда области для выступления на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного Федерального округа по каратэ, который состоится в январе 2018 года в Череповце Вологодской области. Также псковским спортсменам будут присвоены разряды по виду спорта.

Почетным гостем соревнований стал председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он обратился к спортсменам с приветственной речью, пожелал удачи на Чемпионате и Первенстве области, достойно представить регион на в Череповце, а также провел награждение.