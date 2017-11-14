47 работ вошли в лонг-лист литературного конкурса Пушкинского заповедника

12:12, 14 ноября 2017, ПАИ

Завершён первый этап литературного конкурса «…От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам», который проводит Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, всего к участию в творческом соревновании в «Михайловском» было принято 136 писем из населённых пунктов России и ближнего зарубежья.

После обсуждения в жюри 47 из них, в том числе две конкурсные работы из Пскова и две — из посёлка Писковичи Псковского района, вошли в лонг-лист конкурса.

Напомним, что нынешний литературный конкурс «…От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам» посвящён двухсотлетию первого приезда Пушкина в псковское родовое имение. Его название — строки из стихотворения «Простите, верные дубравы!..», которое поэт написал тогда же, двести лет назад. Но и по сей день Михайловское продолжает быть «точкой притяжения» для многих и многих людей. Раскрыть природу этой привлекательности и было предложено потенциальным конкурсантам.

Сейчас жюри продолжает свою работу, уточнила Лидия Токарева.