Опочанин поссорился в гостях с хозяином дома и зарезал его

11:58, 14 ноября 2017, ПАИ

В Опочке полиция задержала подозреваемого в убийстве одного из местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 13 ноября в 19:00 в Опочке у дома по улице Ленина в ходе возникшего конфликта с неизвестным от полученного ножевого ранения в грудь скончался 40-летний местный житель, а 29-летний молодой человек с резаной раной в области шеи был доставлен в больницу.

Вскоре стражи порядка, прибывшие на место преступления, задержали подозреваемого, которым оказался 35-летний безработный, ранее судимый житель Опочки. По предварительным сведениям, у подозреваемого произошла ссора с жильцом дома и его гостем, в ходе которой злоумышленник ударил его ножом, а затем попытался скрыться.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.