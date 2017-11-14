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Общество

Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»

Сегодня, 14 ноября, читатели Псковского агентства информации могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в конкурсе «Псков vs Северо-Запад» в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Для этого надо зайти в группу и до 16:00 оставить в комментариях под конкурсным постом правильный ответ на вопрос, связанный с ближайшим соседом Пскова – Великим Новгородом.  

Первый правильно ответивший получит приз от Tele2 – термос.

Напомним, искать информацию просто и удобно с быстрым 4G от Tele2.

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