Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
Сегодня, 14 ноября, читатели Псковского агентства информации могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в конкурсе «Псков vs Северо-Запад» в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
Для этого надо зайти в группу и до 16:00 оставить в комментариях под конкурсным постом правильный ответ на вопрос, связанный с ближайшим соседом Пскова – Великим Новгородом.
Первый правильно ответивший получит приз от Tele2 – термос.
Напомним, искать информацию просто и удобно с быстрым 4G от Tele2.