Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»

12:07, 14 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 14 ноября, читатели Псковского агентства информации могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в конкурсе «Псков vs Северо-Запад» в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Для этого надо зайти в группу и до 16:00 оставить в комментариях под конкурсным постом правильный ответ на вопрос, связанный с ближайшим соседом Пскова – Великим Новгородом.

Первый правильно ответивший получит приз от Tele2 – термос.

Напомним, искать информацию просто и удобно с быстрым 4G от Tele2.