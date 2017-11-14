Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдёт в Пскове 22 ноября

15:08, 14 ноября 2017, ПАИ

22 ноября в 18:30 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Юные дарования Псковщины».

Как рассказали в отделе непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, в концерте примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Эдуарда Банько, Лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, обладатели стипендии губернатора Псковской области.

В программе прозвучит музыка Жана-Батиста Люлли, Иоганна Себатьяна Баха, Франца Кроммера, Роберта Шумана, Хосе Виньяса, Камиля Сен-Санса, Хоакина Родриго, Вячеслава Семёнова, Бориса Федотова и Дарьи Полевой.

Концерт «Юные дарования Псковщины - 2017» пройдёт в Пскове в 21-й раз. Впервые премия «Юные дарования Псковщины» была вручена в 1996 году. За эти годы существования премии её лауреатами стали около 500 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области, колледжа искусств. В их числе выпускники и сегодняшние преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки имени Гнесиных.

Напомним, что в Псковской области реализуется система поддержки одарённых детей. Её истоки восходят к появлению в 1992 году программы «Культура и дети Псковщины», одной из целей которой стало сохранение системы музыкально-художественного образования и воспитания детей, сети ведомственных музыкальных, художественных школ и школ искусств, создание системы стимулирования одаренных детей стипендиями, конкурсами.