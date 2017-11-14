0
13:01
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:07
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
08:46
Усы, лапы, хвост и кипа документов
20:53
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
20:06
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
15:11
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13:19
Дело — труба!
Еще новости
Общество

77 дворов преобразились в Великих Луках в этом году

77 дворов отремонтированы в Великих Луках по федеральной и муниципальной программам в этом году. Об этом на общегородском совещании доложил глава администрации Игорь Чевжик, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации напомнил, что в октябре были подведены итоги программы «Формирование современной городской среды». Великие Луки стали одним из лидеров в регионе по реализации этой программы, и единственным муниципалитетом, где в ее рамках были установлены тренажеры и спортивные площадки. «Активное участие в реализации программы «Комфортная городская среда» принимали жители города Великие Луки, общественные советники главы города Николая Козловского, депутаты городской думы и Псковского областного собрания от партии «Единая Россия»», – отметил Игорь Чевжик.

Он добавил, что наряду с федеральной продолжает действовать городская программа «Благоустроенный двор», в рамках которой в этом году отремонтированы 63 двора. «Мы приложим все силы, чтобы удерживать высокие темпы, взятые в этом году, и вместе с жителями будем делать наш город еще краше», – подчеркнул глава администрации.

Среди важных событий прошедшего октября он отметил пуск природного газа в дома частного сектора, расположенные на улицах Есенина, Суворова и Звездная. Депутаты Великолукской городской Думы инициировали выделение денежных средств на работы по газификации, которые проводились за счет местного бюджета, и теперь 28 домов подключены к природному газу.

Также в ходе совещания Игорь Чевжик выразил благодарность всем трудовым коллективам, ветеранам и молодежи, которые в День народного единства прошли в шествии по улицам города, дружно встретили праздник. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2017
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 5
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
14 ноября 2017
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород» 1
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
13 ноября 2017
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
13 ноября 2017
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ 1
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13 ноября 2017
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект 4
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
13 ноября 2017
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН
13 ноября 2017
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН 1
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет

Идет загрузка...