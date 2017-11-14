Двух полицейских убили в Невельском районе

13:30, 14 ноября 2017, ПАИ

В одной из деревень Невельского района обнаружены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Двое из них – полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.