Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе

13:52, 14 ноября 2017, ПАИ

Убитые в Невельском районе полицейские находились при исполнении служебных обязанностей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления следственного комитета по Псковской области. Кем является третий погибший, в ведомстве ответить затруднились. «Возможно, это хозяин адреса, по которому их обнаружили», - предположил собеседник ПАИ.

По словам представителя СУСК, преступление произошло «в течение последних суток».

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в одной из деревень Невельского района обнаружены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Двое из них – полицейские.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников региональных управлений СК и МВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе УМВД по Псковской области пока затруднились прокомментировать случившееся.