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Общество

Утверждены планы работы зимой великолукских теплосетей и водоканала

Утверждены планы мероприятий по работе в зимний период муниципальных предприятий Великих Лук «Водоканал» и «Тепловые сети».  Об этом доложил начальник Управления ЖКХ администрации города Анатолий Ходотов на координационном совещании по итогам октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Анатолий Ходотов рассказал что в рамках подготовки общего имущества многоквартирных домов к зиме управляющие организации провели текущий ремонт кровель, фасадов, панельных швов, подвальных помещений.

Комплекс работ по содержанию улично-дорожной сети города в рамках муниципальных контрактов выполняет МУП «ДСУ». Эта организация заготавливает пескосоляную смесь для обработки проезжих частей города и песок для посыпки тротуаров. Подготовлена техника для проведения подобных работ, для обеспечения бесперебойной и надежной работы, устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения ежемесячно составляются графики ответственных дежурных в выходные и праздничные дни.

Также в ходе совещания исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев вручил Почетному гражданину города Великие Луки Валентину Афанасьеву за активную патриотическую работу медаль Союза городов воинской славы.

Благодарности епископа Великолукского и Невельского Сергия за содействие в приеме и размещении участников крестного хода, который проходил через Великие Луки в июне этого года, вручил помощник епископа протоиерей Александр Петряков.

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