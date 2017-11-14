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Общество

Псковские легкоатлеты заняли призовые места на соревнованиях в Ленинградской области

Легкоатлеты из Псковской детской юношеской спортивной школы «Надежда» и Детско-юношеского клуба физической подготовки «Юность» заняли призовые места на Матчевой встрече по легкой атлетике среди спортивных школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который прошел в городе Ломоносов (Ленинградская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками соревнований стали юноши и девушки 2000-2003 годов рождения. Матч был посвящен памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Е.А. Трубеева.

Спортсмены соревновались в беге с барьерами на дистанциях 50, 500 и 1000 метров, прыжках в длину и высоту, толкании ядра.

Первое место из числа псковских спортсменов заняли Виктория Гвоздева, Степан Богатенко, Наталья Спиридонова, Владислав Петров. Второе место одержали Полина Михайлова, Сергей Горлачев, Илья Кузьменко, Анастасия Макарчук, Елизавета Никитина. Третья ступенька пьедестала у Вероники Веселовой, Антонины Пугачевой, Ирины Петровой и Даниила Мюлляра.

Легкоатлеты были награждены дипломами, медалями, ценными подарками.

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