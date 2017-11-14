Педагог детской школы искусств Пскова вошла в число лучших преподавателей России

16:33, 14 ноября 2017, ПАИ

Педагог детской школы искусств Пскова Наталья Яблочкина (член Союза художников России, кандидат педагогических наук) победила в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств». Церемония награждения победителей общероссийских конкурсов «50 лучших детских школ искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» состоится сегодня, 14 ноября, в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в МБУ ДО «Детская школа искусств Пскова», сама школа вошла в состав пятидесяти лучших в 2015 году, и, согласно Порядку проведения конкурса, в этом году участвовать не могла. В прошлом году в конкурсе «Молодые дарования России» диплом победителя завоевала ученица городской детской школы искусств Елизавета Тукачёва. Таким образом, в цикле конкурсов на выявление 50 лучших школ, учеников и учителей детская школа искусств Пскова завоевала все номинации.

Наталья Яблочкина сообщила, что на конкурс надо было представить большой пакет документов, в том числе копии дипломов своих учеников – победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние три года, видеозапись открытого урока, видеозапись творческой работы ученика «Мой лучший ученик», а также все методические разработки.