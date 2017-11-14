0
19:52
Псковский 1140 артиллерийский полк проведёт День открытых дверей в день рождения части
19:21
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
13:01
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:07
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
08:46
Усы, лапы, хвост и кипа документов
20:53
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
20:06
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
Еще новости
Общество

Педагог детской школы искусств Пскова вошла в число лучших преподавателей России

Педагог детской школы искусств Пскова Наталья Яблочкина (член Союза художников России, кандидат педагогических наук) победила в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств». Церемония награждения победителей общероссийских конкурсов «50 лучших детских школ искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» состоится сегодня, 14 ноября, в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в МБУ ДО «Детская школа искусств Пскова», сама школа вошла в состав пятидесяти лучших в 2015 году, и, согласно Порядку проведения конкурса, в этом году участвовать не могла. В прошлом году в конкурсе «Молодые дарования России» диплом победителя завоевала ученица городской детской школы искусств Елизавета Тукачёва. Таким образом, в цикле конкурсов на выявление 50 лучших школ, учеников и учителей детская школа искусств Пскова завоевала все номинации.

Наталья Яблочкина сообщила, что на конкурс надо было представить большой пакет документов, в том числе копии дипломов своих учеников – победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние три года, видеозапись открытого урока, видеозапись творческой работы ученика «Мой лучший ученик», а также все методические разработки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский 1140 артиллерийский полк проведёт День открытых дверей в день рождения части
14 ноября 2017
Псковский 1140 артиллерийский полк проведёт День открытых дверей в день рождения части
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
14 ноября 2017
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2017
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 5
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
14 ноября 2017
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород» 1
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
13 ноября 2017
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
13 ноября 2017
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ 1
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13 ноября 2017
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект 4
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
13 ноября 2017
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»

Идет загрузка...