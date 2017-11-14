0
10:40
Проект бюджета Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября
09:11
Михаил Ведерников поручил подготовить план мероприятий по выводу «Псковавиа» из кризиса
22:09
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»
22:08
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
09:15
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
18:10
«Рывок» для губернии
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
Еще новости
Экономика

Поступления в бюджет Великих Лук увеличились в этом году

С начала года в бюджет города Великие Луки поступил 1 млн 848 тыс. рублей, что превышает показатель прошлого года на 254 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Об исполнении бюджета за октябрь рассказала в ходе общегородского совещания начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. Она отметила, что прогнозные поступления собственных доходов бюджета исполнены на 106,3%. Что касается расходов, то 14,6 млн рублей перечислены на обеспечение присмотра и ухода за детьми в детских садах, а также общеобразовательным учреждениям. 1, 7 млн рублей направлено на организацию питания школьников. Для создания благоприятных качественных условий получения образования, а также развития инфраструктуры образовательных учреждений профинансированы работы в объеме 3, 5 млн рублей.

Наталья Дмитриева отметила, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности финансирование составило 47 млн рублей или 18,3% от общей суммы расходов месяца, в том числе были профинансированы содержание и ремонт улично-дорожной сети, уличное освещение, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и другие нужды.

В целом за 10 месяцев текущего года, подытожила Наталья Дмитриева, 57,5% всех расходов пришлись на социальную сферу, 29,5% – на жилищно-коммунальное хозяйство.

От налогоплательщиков города Великие Луки за 10 месяцев в бюджет города поступили 520 млн рублей, проинформировала начальник межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Нелли Михайлова. В октябре основные поступления в бюджет города обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», завод Транснефтемаш, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С» , ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проект бюджета Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября
14 ноября 2017
Проект бюджета Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября
Михаил Ведерников поручил подготовить план мероприятий по выводу «Псковавиа» из кризиса
14 ноября 2017
Михаил Ведерников поручил подготовить план мероприятий по выводу «Псковавиа» из кризиса
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»
13 ноября 2017
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино» 3
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
12 ноября 2017
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017» 25
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
10 ноября 2017
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития
08 ноября 2017
ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов

Идет загрузка...