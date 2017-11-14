Поступления в бюджет Великих Лук увеличились в этом году

18:23, 14 ноября 2017, ПАИ

С начала года в бюджет города Великие Луки поступил 1 млн 848 тыс. рублей, что превышает показатель прошлого года на 254 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Об исполнении бюджета за октябрь рассказала в ходе общегородского совещания начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. Она отметила, что прогнозные поступления собственных доходов бюджета исполнены на 106,3%. Что касается расходов, то 14,6 млн рублей перечислены на обеспечение присмотра и ухода за детьми в детских садах, а также общеобразовательным учреждениям. 1, 7 млн рублей направлено на организацию питания школьников. Для создания благоприятных качественных условий получения образования, а также развития инфраструктуры образовательных учреждений профинансированы работы в объеме 3, 5 млн рублей.

Наталья Дмитриева отметила, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности финансирование составило 47 млн рублей или 18,3% от общей суммы расходов месяца, в том числе были профинансированы содержание и ремонт улично-дорожной сети, уличное освещение, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и другие нужды.

В целом за 10 месяцев текущего года, подытожила Наталья Дмитриева, 57,5% всех расходов пришлись на социальную сферу, 29,5% – на жилищно-коммунальное хозяйство.

От налогоплательщиков города Великие Луки за 10 месяцев в бюджет города поступили 520 млн рублей, проинформировала начальник межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Нелли Михайлова. В октябре основные поступления в бюджет города обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», завод Транснефтемаш, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С» , ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».