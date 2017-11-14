Продукты украла псковичка из магазина на Юбилейной

14:51, 14 ноября 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в краже из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил информацию о сигнале «Тревога» из охраняемого объекта – магазина на Юбилейной. По прибытию в магазин, они задержали 39-летнюю псковичку, которая похитила с прилавка продукты питания.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение она будет привлечена к уголовной ответственности.