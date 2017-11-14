160 уголовных дел возбуждены в Великих Луках в октябре

15:01, 14 ноября 2017, ПАИ

В октябре в ОМВД России по городу Великие Луки были возбуждены 160 уголовных дел, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

На общегородском совещании заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского ОМВД Роман Иванов рассказал, что за прошедший месяц зафиксированы 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 2 - со смертельным исходом, 51 кража чужого имущества (7 квартирных и 1 угон), 1 умышленный поджог, 3 разбойных нападения, 4 грабежа. Кроме того, сотрудники ОМВД выявили 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

На дорогах города произошли 152 ДТП, в которых пострадали 14 человек и 1 погиб. Задержаны 42 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 8 - повторно.