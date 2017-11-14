0
14:08
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
13:52
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
13:30
Двух полицейских убили в Невельском районе
16:37
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
11:17
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
10:48
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
12:15
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
Еще новости
Происшествия

160 уголовных дел возбуждены в Великих Луках в октябре

В октябре в ОМВД России по городу Великие Луки были возбуждены 160 уголовных дел, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

На общегородском совещании заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского ОМВД Роман Иванов рассказал, что за прошедший месяц зафиксированы 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 2 - со смертельным исходом, 51 кража чужого имущества (7 квартирных и 1 угон), 1 умышленный поджог, 3 разбойных нападения, 4 грабежа. Кроме того, сотрудники ОМВД выявили 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

На дорогах города произошли 152 ДТП, в которых пострадали 14 человек и 1 погиб. Задержаны 42 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 8 - повторно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
14 ноября 2017
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
14 ноября 2017
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
Двух полицейских убили в Невельском районе
14 ноября 2017
Двух полицейских убили в Невельском районе
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
12 ноября 2017
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
12 ноября 2017
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
12 ноября 2017
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе 3
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
11 ноября 2017
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии 1
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки
11 ноября 2017
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки 4

Идет загрузка...