5 пожаров произошли в Великих Луках за минувший месяц

17:32, 14 ноября 2017, ПАИ

В октябре на территории Великих Лук были зарегистрированы 5 пожаров. Об этом доложил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Тимофеев на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Причинами двух пожаров стало неосторожное обращение с огнем, одного - поджог, ещё одного - нарушение правил устройства электрооборудования, пятого - нарушение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Погибших и пострадавших на пожарах нет, подчеркнул Сергей Тимофеев.

Он обратил внимание на то, что отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие луки проводит профилактические рейды в жилом секторе. В ходе них сотрудники отдела проводят беседы и инструктажи граждан. Поскольку некоторые граждане относятся к визиту государственных инспекторов по пожарному надзору с настороженностью, Сергей Тимофеев разъяснил, что целью указанных мероприятий является профилактика нарушений требований пожарной безопасности, а также гибели и травматизма людей при пожаре, а не желание кого-то оштрафовать. Также он напомнил, что сотрудник пожарного надзора должен быть одет в форменное обмундирование МЧС и иметь при себе удостоверение установленного образца.

Заместитель председателя комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации города Андрей Яковлев добавил, что в октябре на территории города не происходило чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.