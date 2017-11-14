Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
Члены Гдовского райкома КПРФ поддержали Юрия Павлова на выборах главы муниципалитета «как личность», о союзе между компартией и «Яблоком» говорить нельзя. Об этом Псковскому агентству информации заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко.
Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%).
По словам Петра Алексеенко, гдовские коммунисты «лично знают» Юрия Павлова «как специалиста», который «конкретно решал вопросы».
Лидер регионального отделения КПРФ рассказал, что предлагал Юрию Павлову, являющемуся беспартийным, баллотироваться от компартии, но тот не согласился: «Сказал: «Нет, «прыгать» не хочу». «Он уже второй раз «Яблока» баллотировался. В том числе, чтобы не надо было подписи собирать: с финансами-то туговато», - пояснил первый секретарь обкома.