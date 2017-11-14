0
15:13
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14:56
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
09:57
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
19:30
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
16:30
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
11:01
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
22:56
Юрий Павлов лидирует на выборах в Гдовском районе после подсчета трети голосов
Еще новости
Политика

Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»

Члены Гдовского райкома КПРФ поддержали Юрия Павлова на выборах главы муниципалитета «как личность», о союзе между компартией и «Яблоком» говорить нельзя. Об этом Псковскому агентству информации заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко.

Петр Алексеенко

Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%).

По словам Петра Алексеенко, гдовские коммунисты «лично знают» Юрия Павлова «как специалиста», который «конкретно решал вопросы».

Лидер регионального отделения КПРФ рассказал, что предлагал Юрию Павлову, являющемуся беспартийным, баллотироваться от компартии, но тот не согласился: «Сказал: «Нет, «прыгать» не хочу». «Он уже второй раз «Яблока» баллотировался. В том числе, чтобы не надо было подписи собирать: с финансами-то туговато», - пояснил первый секретарь обкома.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14 ноября 2017
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову 3
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
14 ноября 2017
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова 8
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
13 ноября 2017
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
13 ноября 2017
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области 12
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
Юрий Павлов лидирует на выборах в Гдовском районе после подсчета трети голосов
12 ноября 2017
Юрий Павлов лидирует на выборах в Гдовском районе после подсчета трети голосов 3
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
12 ноября 2017
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль

Идет загрузка...