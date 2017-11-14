Новый директор Псковской филармонии: Мне придется доказать, что я заслуживаю это место

15:46, 14 ноября 2017, ПАИ

«Я понимаю, что мне придется доказать, что я заслуживаю это место, сделать многое, чтобы в меня поверили», - заявила новый директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сегодня, 14 ноября, в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 ноября.

Вчера, 13 ноября, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев представил Елизавету Барышникову части коллектива филармонии. «Все прошло хорошо, в дружественном, приветливом русле», - сказала гостья эфира. Она пообещала и в дальнейшем обсуждать с коллективом все возникающие проблемы и искать пути их решения, а также выразила надежду, что найдёт общий язык с работниками филармонии.

Елизавета Барышникова добавила, что 5 лет училась в Москве, после чего вернулась в Псков, потому что это «прекраснейший город на свете». Два года она трудилась в театре помощником худрука. По ее словам, это была административная работа, организаторская. После представилась возможность поработать по специальности, и она уехала в Литву работать атташе в консульстве России. Вернувшись в Псков, как рассказала Елизавета Барышникова, она почувствовала, что хочет работать в сфере культуры. «Это не вопрос заработка, это вопрос состояния души», - подчеркнула она.

Елизавета Барышникова также рассказала, что во время её работы в псковском театре под руководством худрука Василия Сенина было множество интересных проектов, появилось полезных связей, которые сейчас могут пригодиться. Она добавила, что спектакли Василия Сенина – это вызов, нечто нестандартное, новое, но многие актеры на сегодняшний день хорошо о нем отзываются.