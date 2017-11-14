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Дело — труба!
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Общество

Специалисты Сбербанка по ипотечному кредитованию проконсультировали участников «Тура по новостройкам»

В Пскове прошел ставший уже традиционным «Тур по новостройкам». В рамках экскурсии порядка 20 будущих новоселов оценили местоположение, инфраструктуру, планировки и уровень отделки в квартирах ЖК «Европа», «Пятый элемент» и новом ЖК «Крестки, дом 7». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка. Тур позволяет в сжатые сроки ознакомиться с несколькими жилыми комплексами в разных частях города, а также на месте проконсультироваться с представителями застройщика ООО «ПИК» и получить ипотечный расчет по сниженной ставке 7,4% годовых от специалистов Сбербанка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Чтобы приобрести жилье по ставке 7,4% годовых, нужно получать зарплату на карту Сбербанка, застраховать жизнь и здоровье в «Сбербанк страхование» или других аккредитованных Сбербанком компаниях, выбрать застройщика – партнера банка и воспользоваться услугой электронной регистрации сделки.

В Пскове и области сниженная ставка распространяется на следующие объекты недвижимости:

ООО «СпецПроектЖилСтрой»: ЖК «Европа», Псковская обл, д. Борисовичи, ул. Венская, д. №3, №5;

ООО «ЛУГ-строй»: Псковская обл, д. Борисовичи, ул. Пражская, д. 8/12;

ООО «Псковская Сетевая Компания»: г. Великие Луки, ул. Гоголя, 15.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё». Проектные декларации размещены на сайтах http://novostroy60.ru и http://scandidom.com/.

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