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Стинга и Green Day хочет привезти в Псков новый директор филармонии

Британского музыканта Стинга и американскую панк-рок-группу Green Day хотела бы привезти в Псков новый директор областной филармонии Елизавета Барышникова. Об этом она заявила сегодня, 14 ноября, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Но, думаю, на данный момент это невозможно, будем работать над тем, чтобы они сами захотели сюда приехать», - добавила Елизавета Барышникова.

Она сообщила, что в событийном календаре филармонии останутся Фестиваль русской музыки и «Крещендо», так как это «визитная карточка» учреждения. Однако, по словам директора, могут появиться новые мероприятия.

Что касается ценовой политики филармонии, Елизавета Барышникова пояснила, что цены чаще всего продиктованы прокатчиками, которые привозят артистов. «В дальнейшем в переговорах будет делать акцент на том, чтобы сделать цену как можно более комфортной для посетителей», - заверила она и отметила, что пока на ценовую политику прокатчиков филармония не может влиять.  

В заключение она сказала, что учреждение будет работать над тем, чтобы в БКЗ появился банковский терминал. 

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