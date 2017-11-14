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Общество

Елизавета Барышникова намерена решить проблему согласования афиш псковских филармонии и театра

Новый директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова намерена решить проблему согласования афиш филармонии и театра. Об этом она заявила сегодня, 14 ноября, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По ее словам, такая проблема есть: бывало, когда одновременно на площадках проводились масштабные, популярные мероприятия. «Будем работать, обсуждать календарь, афишу с директором театра. Делать так, чтобы важные мероприятия не пересекались», - рассказала Елизавета Барышникова.

Афишу областной филармонии на ближайшие месяцы новый директор оценила как «достаточно «разношерстный» список». Но «это хорошо, у каждого исполнителя, спектакля есть свой зритель», - добавила она.

По словам руководителя филармонии, в учреждении «проводят и будут проводить мониторинг зрительских предпочтений псковичей».

Напомним, 13 ноября Елизавета Барышникова была представлена коллективу Псковской областной филармонии в качестве нового директора учреждения. Предыдущий руководитель, Артем Татаренко, с 10 ноября покинул свой пост, который он занимал почти ровно год, с формулировкой «по собственному желанию». 

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