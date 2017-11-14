Новый директор псковской филармонии обещает «ребрендинг» и «сюрпризы»
«Будем проводить ребрендинг, привлекать молодежь и заинтересовывать ее творчеством. Сюрпризы будут!» - заявила сегодня, 14 ноября, в прямом эфире проекта ПАИ-live директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.
Напомним, 13 ноября Елизавета Барышникова была представлена коллективу Псковской областной филармонии в качестве нового директора учреждения. Предыдущий руководитель, Артем Татаренко, с 10 ноября покинул свой пост, который он занимал почти ровно год, с формулировкой «по собственному желанию».