Денис Трункин: Любительский футбол – это когда простые работяги играют за победу

15:44, 14 ноября 2017, ПАИ

Псковский любительский футбольный клуб «Автофаворит» занял 5-е место в третьем дивизионе Первенства России по футболу, проходившем в начале ноября в Сочи. Команда, которую тренирует Андрей Аленичев, выиграла в серии пенальти со счетом 4:2 у «Звезды» из Санкт-Петербурга. А вратарь «Автофаворита» Денис Трункин по итогам турнира был признан лучшим голкипером дивизиона. В интервью Псковскому агентству информации он рассказал о псковском футболе и секрете успеха «Автофаворита».

- Вернувшись в Псков, ты сразу отправился в Ледовый дворец играть в хоккей за «Автофаворит»...

- Я там играю нападающим - воплотил свою мечту. Каждый вратарь, говорят, мечтает стать нападающим. Хотя совмещать и перестраиваться сложно. Но мне нравится.

- Сезон для «Автофаворита» вышел сверхудачным, мечтали о таком весной?

- Конечно же, нет. Естественно, планировали бороться за победу в Чемпионатах области и города, но о Сочи и не помышляли. Просто парни хорошие и веселые подобрались, все молодые, все голодные до побед. И руководство хорошее - только благодаря ему мы вырвались на чемпионат в Сочи. Ведь не только по спортивному принципу отбираешься на турнир.

Благодаря таким соревнованиям растет мастерство коллектива, уровень. В Сочи были, пожалуй, все достаточно крепкие команды: сборные областей, где нет профессионального футбола, мощные столичные проекты. Думаю мы показали себя хорошо в каждом матче.

- Чем ты занимаешься после профессионального футбола [еще в 2016 году Трункин защищал ворота «Псков-747» - ПАИ]?

- Осваиваю мирские специальности, тружусь. В службе занятости не состою.

- Тренируешь?

- Нет, еще рано. Еще сам играю. И пока азарт не пропал. Даже если смотреть на наш коллектив, где есть много молодых ребят, не игравших в профессиональных лигах, испытываю эмоции по-прежнему наравне с ними. Любительский футбол может и должен быть таким эмоциональным - когда простые работяги играют за победу. Я готов еще играть за победы.

- Как тебе молодые местные сменщики в «Псков-747» - Денис Долгих и Николай Обрандт?

- Хорошие ребята и быстро растут. Одного видел в деле с трибун. Против другого играл.

- В финальном матче Кубка Северо-Запада против «ЛАЗа» из Луги ты вытащил пенальти. Если вспомнить историю, ты неплохо с ними справляешься...

- Однажды в Твери было - два отбил, и один забил даже. Но я не спец. Пенальти специально не тренирую - бессмысленно. Но как-то в последнее время поймал удачу за хвост.

- Когда смотришь футбол по телевизору, смеешься над вратарями?

- Стараюсь не смеяться, сам понимаю, как это все переживаешь и пропускаешь через себя. Даже сочувствую иногда многим. Полевые ошибаются в матче сотни раз, а ошибка вратаря - это другое.

- В Сочи ты стал лучшим, оцени свой персональный сезон.

- Многое могло получиться лучше. Да и ляпы были. Но сезон необыкновенный – отличный!

Беседовал Арслан БАЙРАМОВ