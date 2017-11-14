Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО)
Сегодня, 14 ноября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала новый директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.
В эксклюзивном интервью ПАИ-live самый молодой руководитель главного концертного зала региона рассказала о своей работе в драматическом театре и российском консульстве в Литве, о причинах, по которым она приняла предложение стать директором филармонии, о ребрендинге симфонического оркестра, о хозяйственных проблемах филармонии и планах на концерт Стинга.