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Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО)

Сегодня, 14 ноября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала новый директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

В эксклюзивном интервью ПАИ-live самый молодой руководитель главного концертного зала региона рассказала о своей работе в драматическом театре и российском консульстве в Литве, о причинах, по которым она приняла предложение стать директором филармонии, о ребрендинге симфонического оркестра, о хозяйственных проблемах филармонии и планах на концерт Стинга.

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